Bonus gita scolastica | come richiederlo

Taylor Swift : The Eras Tour , il film del suo Tour mondiale, è finalmente disponibile a noleggio su digitale in quasi tutto il mondo (ad esempio, in ... (metropolitanmagazine)

Fino al 15 febbraio 2024, come abbiamo scritto, sarà possibile presentare sulla piattaforma Unica la domanda per accedere alle agevolazioni per i viaggi di istruzione e per le visite didattiche, desti ...Per le famiglie, va detto, quest’anno c’è il bonus gita scolastica stanziato dal Ministero: 150 euro per gli studenti di famiglie che fanno richiesta e hanno l’Isee sotto i 5mila euro. Solo per il ...È operativo il portale aggiornato Enea per i bonus casa i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio ...