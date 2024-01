Bonus bollette gas con 104 | brutta sorpresa | cambia il limite ISEE e molti non lo riceveranno

(Di martedì 30 gennaio 2024) È caos per ledel gas e della luce, non solo per la fine del mercato tutelato;no i requisiti per l’accesso. Fino a tutto il 2023 alcuni cittadini “fragili” hanno potuto beneficiare di sconti ein bolletta, ma dal 1 gennaio 2024 tutto èto e oltretutto si è aggiunta la fine del mercato a maggior tutela. In soldoni, le personestratosferiche. Milioni di cittadini non avranno più ilin bolletta – Cityrumors.itProprio per quanto riguarda l’obbligo di passare al mercato libero, la misura riguarda 5,5 milioni di utenti, che sono considerati “non vulnerabili”. Gli altri, ovvero gli anziani, i disabili, malati gravi o che vivono in zone particolarmente disagiate, potranno beneficiare di alcune tutele. Ma il problema ...

Addio al bonus bollette "potenziato", lo sconto in bolletta dedicato alle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico, per contrastare i ... (today)

Per il Bonus sociale sulle bollette , garantito alle famiglie in condizioni di difficoltà economica o sanitaria per fronteggiare gli aumenti dei ... (quifinanza)

Il Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni riconferma il Bonus bollette per i dipendenti in questo 2024 . Dipendente felice per il Bonus ... (ilcorrieredellacitta)

Dopo la fine delle tutele soltanto il 5% dei clienti ha modificato la tariffa del servizio, rimanendo però con lo stesso gestore. Tra un anno la scelta definitiva. E da luglio si cambia per la luce.Doppia sorpresa per le bollette del gas. È ripreso solo in questi giorni l’invio delle fatture per le forniture di gas e energia in seguito allo stop deciso dal governo per l’alluvione del 2 novembre.Ma procediamo per gradi. Da ieri, le famiglie lucane con Isee inferiore a 30mila euro potranno presentare domanda ad Acquedotto Lucano Spa per ricevere il bonus, che prevede uno sconto in bolletta ...