Bologna | limite a 30 Km h | incidenti diminuiti del 21% in due settimane

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo l'introduzione deldi velocità a 30 Km/h, glisonodel 21% in due, ha fatto sapere il Comune.

Le zone a 30 chilometri orari devono essere limitate e non generalizzate. Questo è il senso della posizione assunta dal ministro delle ... (lanotiziagiornale)

Da ieri Bologna è la prima grande città in Italia a essere diventata una " città a 30 chilometri all'ora" a tutti gli effetti. Negli ultimi mesi il ... (ilfoglio)

Il 21% in meno di incidenti nelle prime 2 settimane di Bologna Città 30. Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25 incidenti in meno, 14 incidenti in meno con feriti e ...A Bologna, nelle prime due settimane di applicazione dei limiti di velocità a 30 km l'ora, il numero degli incidenti è diminuito del 21%. Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci ...