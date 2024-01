Bologna 30 | il Comune | “Incidenti in calo del 21%”

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Oltre il 20% degliin meno: la rilevazione – fatta ovviamente dal– arriva a due settimane dalla partenza con multe della rivoluzione slow, ossia praticamente tuttaa 30 all’ora. Un morto in meno “Da lunedì 15 a domenica 28 gennaio, sulle strade urbane disi sono verificati in totale 94, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti, nessun incidente mortale – sono i conti dell’Amministrazione –. Nello stesso periodo del 2023 (lunedì 16 - domenica 29 gennaio) glierano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale. In termini percentuali si tratta quindi di: -21% ditotali, -18,2% dicon feriti, -24,4% di ...

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini il limite di velocità a 30 all’ora in alcune zone di Bologna è stato disposto per “sentire meglio il ... (ilfattoquotidiano)

Sono i dati che ha elaborato il comune per tratteggiare un primo bilancio dell'introduzione della città 30. Nelle prime due settimane di Città 30 (lunedì 15 - domenica 28 gennaio 2024) -scrive Palazzo ...Il 21% in meno di incidenti nelle prime 2 settimane di Bologna Città 30. Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25 incidenti in meno, 14 incidenti in meno con feriti e ...A Bologna, nelle prime due settimane di applicazione dei limiti di velocità a 30 km l'ora, il numero degli incidenti è diminuito del 21%. Secondo il Comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci ...