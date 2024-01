Blocca l’auto della sua ex | la picchia e poi la sequestra con l’aiuto della sorella | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con la complicitàha costretto salire in auto fino a casa la sua ex fidanzata. È quanto è accaduto a Fiumara (Reggio Calabria) il 19 gennaio scorso: l’uomo non aveva accettato la fineloro relazione. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo, insieme alla, hato per stradasu cui viaggiava da sola la donna, l’ha obbligata a scendere e poi l’hata con calci e pugni tanto da romperle un dente e lasciarle numerosi lividi su tutto il corpo, e infine l’ha costretta a salire sulla sua auto e l’ha portata nel loro appartamento. Una volta in casa la donna è riuscita a liberarsi, grazie anche all’interventofiglia che poi ha chiamato i carabinieri. I ...