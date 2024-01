Blitz israeliano in ospedale a Jenin | “Uccisi tre miliziani travestiti da medici e donne”

Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Tre persone sono state uccise dalle forze israeliane in un ospedale . Lo ha reso noto l’Autorità nazionale ... (dayitalianews)

L'Onu avverte : a Gaza vicini al punto di non ritorno | Hamas : sventato un blitz israeliano - morto un soldato ostaggio

08 dic 14:22 L'Onu avverte: a Gaza vicini al punto di non ritorno 'A Gaza stiamo raggiungendo il punto di non ritorno, dove il palese disprezzo per ... (247.libero)