Blitz di Israele in un ospedale | soldati travestiti da medici | Il video

Tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane che hanno preso d'assalto l'ospedale Ibn Sina di Jenin, in Cisgiordania. Nella notte, ... (iltempo)

Ostaggi - blitz alla Knesset. Gelo di Bruxelles su Israele

Irruzione dei familiari dei rapiti in Parlamento. I media: due mesi di tregua per liberarli. Giallo sull'isola artificiale per i palestinesi (ilgiornale)