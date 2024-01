Blinken | ' l' Ucraina diventerà membro della Nato'

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Le portesono aperte, restano aperte, anche per l', che". Lo ha detto il Segretario di Stato americano, Antony, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Segretario generale, Jens Stoltenberg.non ha indicato come e quando potrebbe entrare a far parte dell'Alleanza.

"Le porte della Nato sono aperte, restano aperte, anche per l'Ucraina, che diventerà membro della Nato". (ANSA) ...• Zelensky: «Senza gli aiuti Usa, tutta l’Europa è lasciata sola contro Putin». • Il ministro degli Esteri ungherese incontra Kuleba in Ucraina. Budapest apre al via libera per gli aiuti Ue. • ...Il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, ritiene fondamentale che il Congresso approvi una nuova dotazione di bilancio per l'Ucraina, altrimenti tutto ciò che è stato raggiunto «sarà compro ...