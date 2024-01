Bitetto | due lupi «hanno aggredito alcuni cani per sfamarsi»

A Bitetto, in provincia di Bari, la sindaca Fiorenza Pascazio ha lanciato un avviso ai cittadini per la presenza di due lupi che hanno aggredito alcuni cani. Le autorità sono state allertate e si ...A Bitetto, in provincia di Bari, la sindaca Fiorenza Pascazio ha lanciato un avviso ai cittadini per la presenza di due lupi che hanno aggredito alcuni cani. Le autorità sono state allertate e si racc ...La sindaca di Bitetto (Bari), Fiorenza Pascazio, ha inviato un avviso alla cittadinanza per la presenza nel paese di due lupi. (ANSA) ...