Binaghi | “Se Sinner andasse a Sanremo sarebbe una delusione Lui è diverso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Se Jannikal Festival diuna. Tutti andrebbero, ma lui èe parlo contro i miei interessi perchéuna grande promozione per noi”. Parla chiaro Angelo, presidente della Fitp, a margine dell’evento “Rapporto Sport 2023” al Foro Italico, come riporta l’Ansa, intervenendo a gamba tesa sul tema dell’invito di Jannikda parte di Amadeus: “Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare mava protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo una scrivere storia ...