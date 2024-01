BigMama | “donna | grassa | queer” | a Sanremo il riscatto dal bullismo e dalle violenze

(Di martedì 30 gennaio 2024) La leggerezza è un’arma troppo spesso sottovalutata. Si tralascia la potenza del ballare (metaforicamente e no) di fronte alle brutture della vita, alla cattiveria della gente, da lasciarsi alle spalle con una piroetta. È quello che fa, che arriva sul palco dell’Ariston con una canzone potente e un passato pesante, ma non abbastanza da toglierle la voglia di urlare la propria voglia di rivalsa., che dei canoni se ne frega “Ho scritto il mio primo brano a 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico”, chiunque non rientra appieno nei rigidi canoni estetici dell’era di Instagram può capire ciò che ha passato, all’anagrafe Marianna Mammone, nata in provincia di Avellino 23 anni fa. La società, il mondo dello spettacolo, quelle comele ...

