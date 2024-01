Biden | «Ho deciso come risponderemo all' attacco in Giordania»

Joe Biden , parlando con i reporter prima di volare in Florida, ha detto che ha deciso come rispondere all'attacco alle truppe Usa in Giordania . "Non ... (quotidiano)

Il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i reporter prima di volare in Florida, ha detto che ha deciso come rispondere all’attacco alle truppe Usa in Giordania, avvenuto lo scorso 28 gennaio in cui ...Biden ritiene "responsabile" l'Iran per l'attacco alle truppe statunitensi in Giordania, "perche' sta fornendo le armi alle persone che lo hanno fatto". "Ho deciso come rispondere all'attacco in ...Le ipotesi e gli scenari sulla risposta all'attacco L'amministrazione Biden potrebbe decidere di nuovo attaccare i gruppi militari in Iraq e Siria, o in entrambi i Paese, prendendo le milizie ...