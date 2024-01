Biden ha deciso | “rappresaglie multiple” dopo l’attacco in Giordania e la morte dei 3 soldati Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Washington, 30 gennaio 2024 – Il presidente americano Joeha detto di avercome rispondere alcon un drone nella base inin cui sono rimasti uccisi tre militari americani, “patrioti” li ha chiamati. Ma come sarà questa risposta?sta valutando la possibilità di mettere in atto”, secondo quanto ha poi chiarito ai giornalisti a bordo dell’Air Force One John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. US President Joeis welcomed by US Air Force Colonel Angela Ochoa, on arrival to board Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland, on January 30, 2024.is traveling to Florida, to speak at campaign receptions. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / ...