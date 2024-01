Biathlon | il 30 gennaio 2008 sorse la stella di Dorothea Wierer Il tramonto è vicino | ma è sempre preceduto dal raggio verde

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Oggi è il 30, una data che dovrebbe essere ricordata come uno spartiacque nella storia delitaliano. In questo giorno del, all’orizzonte della volta celeste della disciplina, comincia ad apparire il primissimo bagliore dell’alba di quella che sarebbe diventata la. Si stava vivendo una buia notte al principio del XXI secolo. Gli astri di Nathalie Santer, Wilfried Pallhuber e René Cattarinussi, ovvero coloro che avevano vinto nel massimo circuito tra la seconda metà degli anni ’90 e l’inizio del III millennio, erano ormai tramontati. Di tanto in tanto si avvistava qualche meteora, ovvero i podi di Michela Ponza e di René Laurent Vuillermoz, ma erano estemporanei. Per quanto luminosi e gradevoli, duravano lo spazio di un “amen”, senza poter ...