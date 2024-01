Bevilacqua | “L’occupazione della Rai è un fatto Ma a renderla possibile è stato Renzi da leader del Pd”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sulla Rai Giuseppe Conte ha mostrato il suo volto di stampella al Governo. Conte sostiene apertamente la Rai meloniana perché i 5S hanno avuto tutto quello che volevano: questa è l’accusa che vi muove ildi Iv Matteoma anche diversi giornali. Dolores, senatrice e membro M5SCommissione di Vigilanza Rai, come replicate? “È evidente che questo non sta né in cielo né in terra, basta vedere gli attacchi che ci sferrano da destra e sinistra e in mezzo c’è sempre e solo il M5S. Ci sono i dati Agcom e dell’Osservatorio di Pavia che dimostrano come il tempo dedicato a noi sia marginale rispetto a quello dedicato prima al Pd e ora alla destra di Meloni e sodali. Il punto è un altro: è che quando noi ci siamo trovati al governo non avevamo i numeri da soli per portare avanti quello che da sempre ...