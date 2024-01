Bertolucci | «Sinner ha investito i guadagni in un tennis-mercato Ha uno staff costosissimo»

Paolo Bertolucci estasiato da Sinner : “Vincerà tanti Slam. Ragazzo pulito - spot meraviglioso” In una giornata storica per il tennis e per lo sport italiano a tutto tondo, si susseguono le reazioni al trionfo di Jannik Sinner agli Australian ... (oasport)

Paolo Bertolucci esalta l’impresa di Sinner : “Fenomenale - vincerà tanti Slam e fermerà l’Italia” In una giornata storica per il tennis e per lo sport italiano a tutto tondo, si susseguono le reazioni al trionfo di Jannik Sinner agli Australian ... (oasport)