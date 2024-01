Bergomi sulle critiche a Leão | ‘Anche Cristiano Ronaldo era partito così nel suo ruolo’

Tiene banco la critica mossa a Leão per non essere così continuo e meno decisivo in questa stagione. Beppe Bergomi fornisce la sua lettura della situazione su Sky: "Non ha bisogno di essere difeso, è ...Weekend molto strano per quanto riguarda i rigori. A parlarne è l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi che, in diretta sul suo profilo Instagram, ha commentato i vari errori dal dischetto del 22esimo ...La bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua dopo la vittoria dell’Inter in casa della Fiorentina nella 22^ di Serie A Tramite il suo profilo Instagram, Beppe Bergomi commenta così la vittoria ...