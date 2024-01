Benevento | sliding doors a centrocampo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer un giocatore che va, un altro arriva. L’attenzione del, dopo aver sistemato l’attacco con Starita e Lanini, è interamente rivolta sul. La partenza di Tello in direzione Catania ha permesso a Marcello Carli di puntellare il reparto con Filippo Nardi, accontentando le richieste di Gaetano Auteri. Il successo ottenuto al “San Nicola” di Bari resterà l’ultimo con la maglia della Reggiana per il calciatore originario di Treviso, atteso oggi nel Sannio per le visite mediche di rito. Da domani si aggregherà ai suoi nuovi compagni e domenica sarà a disposizione per la sfida del “Ciro Vigorito” contro il Brindisi. L’arrivo di Nardi va a puntellare il reparto apparso maggiormente in difficoltà in questo ultimo mese, con Carli che adesso andrà a caccia dell’occasione lastminute. Il direttore tecnico della ...