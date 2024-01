Benevento-Brindisi a Zanotti | prima i sanniti | già due incroci con i pugliesi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuinto appuntamento per quanto riguarda il girone di ritorno per il. Domenica i giallorossi ospiteranno al “Ciro Vigorito” ile troveranno a dirigere l’incontro Andreadi Rimini. Il fischietto romagnolo sarà allacon la Strega in carriera, mentre vanta due precedenti con i, si tratta di altrettanti pareggi in casa per zero a zero contro la Fidelis Andria (2019/20) e contro il Sorrento (2020/21). Gli assistenti saranno Antonino Junior Palla di Catania e Andrea Mastrosimone di Rimini. Il siciliano torna nel Sannio per la seconda volta, dopo l’o avvenuto in occasione della gara vinta contro il Taranto (2-1) all’andata., invece, per il guardalinee romagnolo, così come per il quarto ...