Belotti ha scelto la Fiorentina | la Roma non si oppone | cosa manca per chiudere

(Di martedì 30 gennaio 2024)

La comunicazione è arrivata ieri nelle stanze di Trigoria: Andrea Belotti vuole più spazio, sa di non poterlo trovare attorno a Romelu Lukaku e men che meno col.Calciomercato Fiorentina, le ultime ore di mercato saranno molto calde in casa gigliata: tra voci e sogni, una pista pare essere concreta.Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro dell'attaccante ora in forza alla Roma, Belotti.