Belen Rodriguez | cosa ha scatenato la “crisi” con Elio Lorenzoni

Belen Rodrgiuez e Elio Lorenzoni sono in crisi? Il dubbio è sorto a molti fan della showgirl ed ex conduttrice de Le Iene. Secondo DillingerNews, ... (europa.today)

La reazione di Stefano De Martino riguardante un commento ricevuto sui social è divenuta virale. Numerosi utenti lo hanno criticato tanto."Adesso però vi spiego perché vorrei sposarmi in Toscana. - ha rivelato Cecilia Rodriguez sui social network - L'anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma, in Toscana e lì abbiamo ...«È sempre bello tornare nei posti dove sei stato bene». Sono queste le parole che Cecilia Rodriguez ha scritto a corredo del suo ultimo post Instagram. La sorella di Belen non ...