Beatrice sgancia la bomba | il suggerimento a Vittorio | “Perché non glielo dici?” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Letizia Petris ha accusatoLuzzi di mandare da loroMenozzi per riferirle ciò che pensano di lei. Dopo la puntata, l’attrice ne ha parlato con il modello.la, ilLa verità è che giocano tutti sulla mia pelle, attaccare me da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.