Beach soccer | azzurri in Oman | domani primo test pre-Mondiale contro A Saudita

(Di martedì 30 gennaio 2024) Muscat, 30 gen. - (Adnkronos) - Diciassette giorni. È quanto separa la Nazionale italiana didall'esordio alla 12a Coppa del Mondo. La FIFAWorld Cup si giocherà a Dubai a partire dal 15 febbraio, quando proprio gligiocheranno la gara inaugurale della manifestazionegli Stati Uniti (ore 12.30, diretta RaiSport). L'Italia, che affronterà una prima parte della preparazione in, è arrivata nella capitale Muscat nella giornata di ieri. Zurlo e compagni giocheranno tre partite amichevoli: la prima dl'Arabia(ore 14), le altre il 2 e il 3 febbraioi padroni di casa (ore 14 e 15.30). Quest'oggi, invece, la delegazione azzurra ha incontrato presso l'hotel Intercity di Muscat Pierluigi D'Elia l'ambasciatore italiano in: “Un benvenuto alla Nazionale di, in visita per la preparazione in vista del campionatonegli Emirati - ha dichiarato l'ambasciatore -. L'occasione è utile per rinsaldare l'amicizia tra Italia e, che sono sicuro ospiterà al meglio i nostri. La presenza della Nazionale inoltre rafforza le iniziative di diplomazia sportiva che portiamo avanti per rafforzare la cooperazione italo-ita”. Chiuso il ciclo di amichevoli in, il 4 febbraio la Nazionale si sposterà a Dubai, sede del. Proprio in quella giornata sarà ufficializzata alla FIFA la lista dei calciatori che prenderanno parte alla Coppa del Mondo: i tredi Muscat serviranno perciò a Del Duca per effettuare le ultime scelte, dovendo scremare il gruppo dai 16 attualmente presenti inai 12 ufficiali di Dubai. Tutte le gare dell'Italia alsarà possibile seguirle su RaiSport (con gli Stati Uniti il 15/02 alle 12.30 e con gli Emirati Arabi il 19/02 alle 16.30) e RaiPlay (con l'Egitto il 17/02 alle 12.30). La FIFA ha intanto ufficializzato le modalità di acquisto dei biglietti per le partite del. Sarà possibile effettuare l'acquisto accedendo al seguente link FIFA.com/tickets con la possibilità di selezionare la sessione pomeridiana (gare delle 12.30 e 14) o serale (ore 16.30 e 18).