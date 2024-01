Bce e tassi | il taglio ad aprile potrebbe essere più vicino Ecco perché

Secondo le previsioni del FMI, il debito/PIL aumenterà in Francia e Belgio nei prossimi due anni, ma diminuirà in Grecia e Portogallo, con diminuzioni modeste anche previste in Italia e Spagna.I dati sul quarto trimestre del 2023 attesi oggi per l'Europa non saranno incoraggianti, ma le cose non andranno bene nei primi tre mesi del 2024 ...ROMA (ITALPRESS) - Mantenere i tassi invariati per tutto il 2024 è un errore della Banca centrale europea. Lo sottolinea Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa, secondo cui questa mos ...