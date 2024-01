Basket | successo ininfluente della Reyer Venezia contro il Prometey in EuroCup

(Di martedì 30 gennaio 2024) Vittoriaper lanella 17ma giornata dell’2023-2024. La squadra di Neven Spahija, già sicura dell’eliminazione al termineregular season, ha fatto la differenza nel secondo tempoile si è imposta per 108-92. Fondamentali questa sera per la squadra veneta gli addirittura quattro giocatori con 18 o più punti a referto, ovvero Kyle Wiltjer (25), Rayjon Tucker (19), Amedeo Tessitori (18, oltre ai 12 rimbalzi) e Max Heidegger (18). Inutili invece per(squadra già sicuraqualificazione per i playoff) i 15 punti di Ondrej Balvin, i 14 di Gian Clavell e gli 11 di Tai Odiase. Dopo alcuni minuti di studio (7-7), gli ospiti accelerano e arrivano fino al +12, prima del ...

Roma, 30 gennaio 2024 – Comincia l'avventura dell'Italbasket verso i prossimi Europei 2025, che si svolgeranno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. E lo fa a Pesaro con le Qualificazioni. Il commi ...I biglietti per il match al PalaCarrara di domenica sono andati a ruba. In pochissimi minuti, esauriti tutti i settori E' successo di nuovo. Esattamente come accaduto in occasione del match interno de ...