Basket serie d Volate sfortunate per Artusiana e Gaetano Scirea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Weekend avaro di soddisfazioni per le due formazioni forlivesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. Sfiora il colpaccio l’, che viene superata in volata sul campo di Argenta per 65-62 (20-20; 37-36; 46-50). Contro la seconda forza del campionato, i ragazzi di coach Marcello Casadei restano a contatto per 20’, prima di strappare tra terzo e quarto periodo grazie a un Nucci on fire che porta i suoi anche sul 48-57 del 33’. La veemente reazione di Cortesi (21 punti per lui) e di Farina, però, ribalta il punteggio, mentre gli ultimi disperati assalti artusiani si infrangono contro il ferro. Il tabellino: Gorini 7, Valgimigli 2, Nucci 17, Piazza, Buda 3, Lanzoni 6, Colombo 20, Fustini, Vadi, Agatensi 7. All.: Casadei. Niente da fare anche per il, caduto tra le mura amiche per 60-70 contro il 4 Torri ...