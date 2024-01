Basket - Serie B» femminile regionale Green Le Mura Spring lotta Ma alla fine prevale la Pielle

(Di martedì 30 gennaio 2024) Caffè Toscano48Le38 CAFFE’ TOSCANO: Maffei ne, Caverni, Nottolini 6, Zorzi, Cecchi 14, V. Castiglione 4, M. Castiglione ne, Collodi 16, Cecconi 4, Menchetti 4. All.: Castiglione.LE: Barberio ne, Tessaro 2, Pellegrini 6, Morettini 13, Rapè, Valentino 7, Michelotti 5, Peri, Cerkaska 5, Fedorenko ne. All.: Biagi. Arbitri: Volpi di Cecina e Rossetti di Rosignano Marittimo. Note: parziali 18-10, 26-21, 34-37. LIVORNO - Le livornesi provano subito la fuga; le biancorosse provano a rimanere agganciate. Il secondo quarto è su ritmi molto bassi che consentono alle ragazze di Biagi di recuperare, pur se Livorno chiude avanti 26 a 21. Al rientro, Morettini, con un tiro dmedia e ...

Varese ha la meglio su Cremona per 83-82, in un match che regala un finale da cardiopalma. L’incontro, valido per la diciottesima giornata di ... (sportface)

Pisa , 29 gennaio 2024 – Ancora una sconfitta , la quinta consecutiva , contro una diretta concorrente per la permanenza in serie C, per il Cosmocare ... (sport.quotidiano)

Ancora una sconfitta per il Bologna Basket 2016 contro la capolista Sangiorgese. Ma, a differenza delle ultime prove, il team bolognese esce a testa alta dal Palabertelli di San Giorgio sul Legnano ...Salernitana 6 Ochoa L’unica cosa che prende è la maestosa umidità dell’Arechi. E non certo per colpa sua. 6 Pietrozzi Mezza distrazione e El Shaarawy dipinge un arco che cambia tutto. Dal 34’ st Zanol ...Morgagni a iniziato a giocare a basket dall’età di 13 anni, con i Giochi della Gioventù, poi ha giocato in serie C e serie B. Terminata l’attività di giocatrice, è diventata istruttore nazionale di ...