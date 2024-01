Basket | i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2025 Torna Mannion | presenti sei “milanesi”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista deiper le sfide delleche l’Italia giocherà contro Turchia (22 Febbraio) ed Ungheria (25 Febbraio). Il commissario tecnico azzurro ha scelto quindici giocatori, confermando gran parte del gruppo presenteultimi Mondiali e riaprendo le porte della Nazionale ad altri sei componenti. Non saranno ovviamentegli “americani” Simone Fontecchio e Danilo Gallinari. L’Olimpia Milano è la squadra più rappresentata con ben sei. Ci sarà Niccolò Melli, diventato ufficialmente capitano dopo l’addio all’azzurro di Gigi Datome, che sarà invece alla sua prima esperienza da capo delegazione. Oltre a Mellianche gli ex del Mondiale Stefano ...

