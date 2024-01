Basket femminile | la Feba a tutto gas Senigallia non ha scampo a Civitanova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ottimo inizio per lanella fase ad orologio: nella prima uscita le momò regolano 77-54 il2000. Ulteriore vittoria per le biancoblù proseguono il cammino da imbattute grazie ad una bella prova collettiva. "Temevo questa partita – afferma coach Donatella Melappioni – e di non potere tenere i nostri abituali ritmi perché abbiamo avuto due settimane condizionate da influenze, infortuni e assenze varie,ciò ci ha costretto ad allenarci in modo blando. Avevo chiesto alle ragazze di alzare l’intensità perché se noi non giochiamo ai nostri ritmi le cose non ci riescono bene, ma le ragazze sono state brave a fare questo. Oggi anche le più giovani sono state bravissime a tenere il campo specialmente Streni che ancora una volta ha confermato quello che può darci". Il ...