Basket | Eurocup 2024 | Venezia vince l’ultima gara casalinga | Prometey battuto 108-92

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’orgoglio dell’Umana Reyersi tramuta in una vittoria in rimonta sul, sconfitto al Taliercio per 108-92 nella penultima giornata di BKT. Senza possibilità di qualificarsi al turno successivo, i padroni di casa trovano il primo successo in quattro precedenti sugli ucraini grazie ad una rimonta orchestrata al rientro dall’intervallo. Nellad’andata una Reyer decimata uscì sconfitta dall’Arena Riga 89-82. L’inizio è da dimenticare anche tra le mura amiche, ma ben prestoinizia a fare scorta di autostima, regalando ai propri tifosi una bella serata. Dal -12 dell’intervallo si passa al +18 finale. Quattro i giocatori in doppia cifra. Amedeo Tessitori si concede una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi, mentre il miglior realizzatore è Kyle Wiltjer, autore di 25 ...