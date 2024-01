Basket | Divisione Regionale 1 Il Budrio di Quaiotto supera anche l’Omega Magi e Bertacchini spingono Granarolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non mancano i risultati di spessore nel girone B della1 di, in Emilia-Romagna.-Bianconeriba 66-45: Salicini, Tolomelli 8, Paoloni 3, Salvardi 5, Poggi 4,12, Galazzi ne, Tugnoli 6, Brotza 10,14, Polo 4. All. Millina. Bianconeriba: Legnani, G. Minozzi, Tugnoli 6, Frazzoni 8, Sitta 16, Pedrielli 2, Poli 4, Coppola, Martinelli 6, Giordani 3, Mantovani. All. M. Minozzi. Arbitri: Cascioli e Ranieri. Note: parziali 12-13; 30-23; 41-39. Omega-72-85 Omega: Negroni 7, Vandi 17, Vecchiato 7, Prati 9, Vacchi 2, Ceccolini 13, Recchia, Villa 2, Saccà 12, Ballardini 3. All. Midulla.: Longhi 4, Bovoli 9, Turrini 13, Cesario 11, Betti 9,16, ...