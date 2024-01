Basket | Barcellona-Virtus Bologna | notte di fuoco al Palau Blaugrana per il secondo posto in Eurolega

(Di martedì 30 gennaio 2024)contro, seconde a confronto. 15 vittorie e 8 sconfitte, lo stesso record finora: è uno dei momenti decisivi dell’2023-2024 per quanto riguarda la regular season, quello che andrà in scena domani alle 20:30 aldella città catalana. L’accezione “scontro diretto” è più che adeguata, dato il contesto. All’andata finì 80-75 per le V nere, che si erano trovate sotto di 12 punti all’intervallo, grazie alla mano fatata di Iffe Lundberg, autore nel contesto di 21 punti capaci di annullare lo sforzo di squadra dei. Nel frattempo sono cambiate alcune cose e soprattutto le novità più recenti hanno fatto clamore, come il ritorno ad allenarsi proprio con il Barça da parte di Ricky Rubio, che sta cercando di trovare le ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Barcellona-Virtus Bologna , sfida valida per la 24^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

Il primo li vedrà coinvolti nello scontro per il secondo posto contro il Barcellona (record 15-8), uscito dal Forum sconfitto per 74-70 nonostante il tentativo di rimonta. Roger Grimau darà alla ...Mettere la parola sconfitta come intermezzo tra il Barcellona e Xavi fa stridere e non poco. Perchè la storia dell’attuale tecnico blaugrana (ancora per poco dopo le parole d’addio a fine stagione) ...Offre alla squadra un’opzione in più nella front-line, così come Rodney McGruder ha fatto nel back-court contro il Barcellona allungando le rotazioni nonostante l’indisponibilità sul perimetro di ...