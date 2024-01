Baronissi | “Gran Carnevale 2024” | l’evento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Visitper il tour che non ti aspetti!”, con questo slogan la Pro Lococontinua a proporsi come meta turistica, per chi è a caccia di territori da scoprire. Dopo lo straordinario successo delle visite Natalizie, con scuole provenienti da ogni provincia della Regione, pullman organizzati provenienti anche da altre Regioni, come da Reggio Calabria e camperisti; continua la combinazione vincente unendo “ildi” alle bellezze da visitare come il Convento S.S. Trinità, dove i Frati Minori che hanno preso a cuore il loro progetto “Visit” dando man forte alle visite guidate, infatti, tra i protagonisti troviamo Fra Maurizio Pianta, che si occupa di mostrare e spiegare le bellezze del Convento. La Pro Loco propone: il Museo FRaC, i casali di ...