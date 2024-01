Barcellona-Osasuna | Liga | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di martedì 30 gennaio 2024)è un recupero della ventesima giornata dellae si gioca mercoledì alle 19:00:, tv e. Ilpotrebbe aver abbandonato ogni residua speranza di reinserirsi nella lotta per il titolo nel match di domenica scorsa con il Villarreal, una partita in cui è successo veramente di tutto. In vantaggio 3-2 a venti minuti dalla fine, i blaugrana sono letteralmente crollati nel finale, incassando prima il gol del momentaneo 3-3 di Gonçalo Guedes e poi addirittura altri due nel recupero (Sorloth e Morales). Xavi – IlVeggente.it (Ansa)Sconfitta pesante e che arriva a distanza di pochi giorni da quella rimediata nei quarti di finale di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao (4-2), che ha ...

Il video con gli Highlights e i gol di Barcellona-Osasuna 2-0, match valido per la semifinale della Supercoppa spagnola 2024 . In Arabia Saudita i ... (sportface)

Xavi ha parlato dei motivi della sua decisione: "Penso che il lavoro non sia stato valorizzato a sufficienza e questo genera problemi. Questa è la mia sensazione e non è per la pressione. Questo è uno ...