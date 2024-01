Barak cambia squadra in Serie A | guastati i piani del Napoli | il motivo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mercato agli sgoccioli: l’operazione di mercato che coinvolge Antoninpuò compromettere idel mercato partenopeo. Il mercato delsi è concluso con la scelta in difesa di confermare Leo Ostigard, evitando che si affollasse, inutilmente agli occhi della dirigenza, il reparto difensivo. La decisione è stata presa a seguito della trasferta a Roma contro la Lazio dopo la solida prestazione della retroguardia, unico aspetto positivo di unprivo di motivazione offensiva. Nehuen Perez non vestirà la maglia azzurra e la presa di posizione della società non ha fatto felici i tifosi che aspettavano dei colpi ad effetto che potessero esaltare la piazza e svoltare una stagione che sembra segnata. Gli acquisti sono stati 4 ed oltre a qualche apparizione di Mazzocchi, non ancora al top della condizione ...

Il Napoli ha quasi trovato l’accordo per Barak e Mangala Il Napoli continua a muoversi sul mercato in corso. La partita vinta in pieno recupero ... (terzotemponapoli)

Antonin Barak è stato accostato anche al Napoli nella sessione invernale ...Ma il calciatore, nei prossimi giorni, potrebbe comunque cambiare squadra. Sulle sue tracce c'è il Cagliari. Ecco quanto ...Yann Karamoh sta spingendo per lasciare il Toro in direzione Lecce, che in effetti aveva pensato a lui nei giorni scorsi. Ma secondo le informazioni che abbiamo raccolto, in realtà, i salentini dopo ...Yerry Mina è sempre più vicino al trasferimento al Cagliari ma potrebbe non essere l'unico calciatore viola a trasferirsi in Sardegna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ...