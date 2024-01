Bando per volontari di servizio civile | il Comune alla ricerca di 140 giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) C’è tempo fino al 15 febbraio per presentare la domanda di partecipazione alper operatoridiuniversale. Ildi Macerata, seleziona 140, di cui 19 con minori opportunità, da impiegare nei sette progetti che l’ente ha inserito nel Programma Marche 24: Laboratori di cittadinanza e che sono: "Cultura patrimonio per tutti" per 32 posti, "attivi" 26 posti totali, di cui sette nelle sedi accreditate dal, "Percorsi diversi" 19 posti, "Gesti di cura" 21, "Un amico a colori" 14, "Un nido accogliente" 10 e "Restart" 18. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le 14 del 15 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone ...