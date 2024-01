Bambini palestinesi feriti in cura negli ospedali italiani | “Nei loro occhi tutto il dolore”

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sono arrivati oggi dall’Egitto e sarannoti in Italia. Si tratta di una decina diprovenienti dalla Striscia di Gaza,sono i primi, ma non gli ultimi. Si pensa, infatti, al trasferimento di altri minorio malati. Arrivati nella notte, quattro disono stati portati al Bambino Gesù di Roma, uno, l’unico maggiorenne, che ha subito un’amputazione, al San Camillo, sempre a Roma, tre al Gaslini di Genova e tre al Meyer di Firenze.di Gaza presi inin Italia “Porteremo altri 50-60che necessitano di cure con la nave Vulcano. Dopo 4-5 giorni di navigazione saranno in Italia e verranno portati verso glipediatrici di riferimento – ha detto il generale ...