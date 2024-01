Bagnoli | 4 anni per la bonifica a mare Opere | rincari boom

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRisanamento di, 1.2 miliardi di fondi da trovare: molti gli interrogativi. Metà delle risorse servirà per laattende la balneabilità da tempo immemorabile. Uno snodo decisivo, anche per la vocazione turistica. Sul punto, è chiara la relazione del commissario di governo, il sindaco Gaetano Manfredi. La fine dei lavori è prevista a “circa 4” dal loro inizio. Cioè, se cominciassero oggi, avverrebbe nel 2028. Ma prima bisogna reperire i fondi. Anche qui la relazione, presentata ieri in consiglio comunale, è altrettanto netta. All’appello mancano 629,1 milioni. Spiccioli, al confronto, i finanziamenti disponibili oggi: 19.5 milioni. Ovviamente, Manfredi ricorda che il “reperimento fondi” è “condizione propedeutica all’avvio dei lavori”. ...