Baby granata L’Under 17 pareggia a Modena

(Di martedì 30 gennaio 2024) Prosegue la striscia positiva del17 che, dopo aver imposto lo 0-0 alla capolista Juventus, riesce a strappare un punto sul campo del: la squadra di Orlandini impatta 1-1 sul campo dei giallo-blu, con rete a 4’ dalla fine di Penta. Buon 2-2 per15, impegnata in Liguria con il Genoa: le reti di D’Angelo alla mezz’ora del primo tempo e di Kapplani a inizio ripresa. Niente da fare per16: in questo caso è il Genoa ad imporsi 1-0.14 strappa il risultato pieno sul campo della Spal con rete di Salati; nel campionato Under 13, infine, una vittoria e una sconfitta: la formazione "A" regola con un netto 4-1 la San Marino Academy, mentre quella "B" cade 4-0 sul campo del Rimini.