Avvelenato dal pesce palla | padre di 3 bambini muore dopo lunga agonia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un papà di tre figli mangia un velenosissimoa cena con un amico. L’esito è terribile. L’uomo perde la vita35 giorni di, mentre l’amico sopravvive, ma non può più camminare. Ad oggi non esiste ancora un antidoto per l’avvelenamento da.Leggi anche: Cane lasciato morire di stenti legato a un palo, la denuncia social del deputato L’avvelenamento L’intossicazione mortale è avvenuta ad Aracruz, nello stato brasiliano di Espirito Santos. A morire,trentacinque giorni diin ospedale, il 46enne Magno Sergio Gomes. La sorella del defunto, Myrian, ha spiegato che il fratello ha accusato dolori allo stomaco subitoaver consumato il pasto. Poi è stato portato urgentemente in ospedale, ...

Aifa, nell’ultimo rapporto sull’uso dei farmaci in Italia, ha dedicato un capitolo al loro impatto ambientale. Ecco i medicinali più «inquinanti» e le corrette modalità per eliminarli ...Interdizione temporanea all’introduzione di animali da affezione e di quelli da fauna selvatica, come cercatori di tartufi o da caccia, nella località Quattro Vie-Acque delle Vene e nel restante terri ...Compleanno con i piedi nella sabbia per Georgina Rodriguez. Il 27 gennaio la modella ha compiuto trent’anni. Un traguardo importante, che merita di essere celebrato in grande stile… Leggi ...