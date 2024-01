Aversa | truffa sui Bonus Edilizi | 6 arresti e sequestri per 64 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 gennaio 2024)effettuati dalla Guardia di Finanza dinei confronti di sei persone, con sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato per circa 16dia carico di 34 persone e il sequestro preventivo di crediti d’imposta fittizi del valore complessivo di circa 48dinei confronti di 35, tra persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in diverse regioni italiane. I soggetti complessivamente indagati sono 83, di cui sessanta interessati dalle misure cautelari citate, che si sarebbero resi responsabili dei reati diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti. I fatti si riferiscono agli anni 2021 e 2022 ...