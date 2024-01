Avanti popolo | anticipazioni e ospiti della puntata del 30 gennaio 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Questa sera, martedì 30, su Rai 3 va in onda, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. A fare da contrappunto al confronto in studio, servizi filmati e collegamenti in diretta con inviati in tutta Italia, oltre a contenuti video da web e social. Vediamo insieme lee glidi questa sera.Si apre con un’intervista al Presidente del Senato Ignazio La Russa. A seguire, al centro del palco arriverà Lino Banfi che si racconterà, dagli esordi a oggi, in un’ampia chiacchierata a tu per tu con la conduttrice. Non mancherà l’attualità, con una pagina dedicata alla sicurezza stradale e alla “strage degli autovelox” a opera di Fleximan e dei suoi emuli, insieme a Edoardo Rixi, ...