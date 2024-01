Autovelox abbattuto a Faenza | Fleximan colpisce ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Ravenna), 30 gennaio 2024 –ha colpito. Questa volta ad essereè stato il velox della circonvallazione diin direzione Forlì. Quindi dopo Ravenna e Castel Bolognese,è arrivato anche a. Nemmeno il gelo della notte ha dissuaso dall’azione criminosa gli ignoti fanatici dell’che approfittando delle tenebre tra lunedì e martedì hannoil Velocar collocato in viale Elio Assirelli, nella circonvallazione di. Questa mattina i cittadini che transitavano per quella via in direzione Forlì si sono accorti immediatamente che il palo su cui si erigeva l’apparecchio giaceva a lato della strada, tagliato alla base. La stessa modalità operativa ...