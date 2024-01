Autonomia differenziata | Pd | “Condanna il Meridione | grave il voto favorevole di Matera”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Pd. Il Senatoreche si arrampica sugli specchi è uno spettacolo di cui avremmo fatto volentieri a meno. Dopo aver contribuito con il suo, al danno, si arrischia in una tentata beffa dei Cittadini del Mezzogiorno arrivando a dichiarare che l’sia la panacea dei mali e delle disuguaglianze del Sud! Sciaguratamente, appare sempre più evidente che si tratti soltanto dell’antico sogno nordista di matrice Leghista, finalmente realizzato grazie al fondamentale sostegno dei (molto presunti) patrioti di Fratelli d’Italia. Nella versione secessionista della Lega, l’rappresenta per le sorti della definitiva...

