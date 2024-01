Autonomia differenziata | il Pd irpino dice sì alla mobilitazione De Luca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Prima le linee guida sul dimensionamento scolastico, poi il blocco del Fondo di Sviluppo e Coesione e l’approvazione del disegno di legge sull’, è chiaro ormai come questo governo stia lavorando per smantellare l’unità nazionale, mettendo in ginocchio il Mezzogiorno, incrementando quel divario tra aree del Paese sulla base del quale ci sarà un Nord sempre più in linea con i parametri europei ed un Sud sempre più in affanno, più marginale, meno competitivo, condannato allo spopolamento. Non ci sono scusanti politiche per un atteggiamento dolosamente irresponsabile, quello di un governo a trazione settentrionale che non punta sul Meridione che, per risorse endogene ed umane, potrebbe essere il vero motore del Paese”, è questa la posizione che la segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino ...