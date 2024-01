Auto in fiamme nella notte | indagini in corso | sul posto anche il sindaco

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Poco fa si sono incendiate alcunevetture a Via Di Capua. Sono giunto subito qui sulper portare socalle famiglie dei palazzi che vanno evacuati”. E’ quanto scrive ildi Avellino, Gianluca Festa. Da un primo riscontro pare che diversesiano state coinvolte in un incendio e tre famiglie sono state evacuate. Suli Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tempo di lettura: < 1 minutoQualcuno le ha incendiato la vettura e lei ai carabinieri ha indicato come possibile responsabile l’ex compagno . È ... (anteprima24)

PORDENONE - L' Auto ha preso fuoco, un uomo è rimasto gravemente ferito. Nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, un uomo stava guidando lungo via Ettoreo ... (ilgazzettino)

Per irraggiamento sono state coinvolte anche due auto vetture parcheggiate vicine al furgone . Sul posto anche l’ auto botte inviata dal distaccamento ... ()

Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 Dopo i ritrovamenti drammatici dei giorni e delle settimane scorse, ancora una Macabra scoperta in città . I ... (dayitalianews)

Campana del vetro a fuoco l’altra notte a Casalecchio ad opera di vandali che poco prima delle quattro sono riusciti a mandare in fiamme un contenitore di lattine e bottiglie messo tra via don Gnocchi ...Il conducente ha fermato il veicolo nella corsia di emergenza e ha chiamato i soccorsi. Intervenuti i vigili del fuoco ...Incendio di un'auto lungo la Grosseto-Siena, nei pressi di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto. Vigili del Fuoco sul posto ...