Australian Open | dopo il trionfo di Sinner ora Medvedev non sbadiglia più | il web non perdona

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ diventato virale un video delle Finals di Torino del 2021 quando,un primo set dominato, il russo, al cambio di campo, fece il plateale gesto dire La straordinaria ed epica rimonta di Janniknella finale deglidi domenica scorsa, che ha consegnato il primo titolo dello slam al tennista azzurro, ha ancora un vasto eco sia nel mondo del tennis sia dello sport in generale. Tanti infatti sono stati gli attestati di stima che l’azzurro ha ricevuto, ma il web in questi casi none ha cominciato a circolare un video diventato GIF di uno dei primi incontri da professionisti tra. Un ricordo che riaffiora dal web – Cityrumors.it – L’azzurro, numero 4 del mondo, batte in finale il russo Daniil ...