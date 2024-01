Attrice dai mille volti ed una inconfondibile voce | il ricordo di Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 30 gennaio 2024) Life&People.it È di spalle, con i suoi capelli inequivocabilmente biondi e raccolti in un cappello nero da cui scende un velo di tulle dello stesso colore; a coprire le procaci forme solo un asciugamano da doccia. Nell’indimenticabile scena del film “8½”, in cui, nei panni di Carla, cerca di assecondare i maliziosi desideri di un regista in cerca di ispirazione, impeccabilmente interpretato da Mastroianni, vi è tutta l’essenza di una donna eche in questi giorni si è spenta. Un vuoto quello che Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Fellini, lascia non solo nel mondo dello spettacolo ma anche nella quotidianità di chi ha saputo vedere oltre quella ‘stridula’ risata da civettuola. Ma lei sciocca, sebbene la sualo lasciasse intendere, non lo era affatto e ripercorrere la biografia di ...