Attilia da record | spegne 106 candeline

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Compleanno speciale a Medicina perMezzetti che il 23 gennaio scorso ha tagliato lo straordinario traguardo dei 106 anni. Una ricorrenza dacelebrata qualche giorno fa in grande stile alla casa residenza per anziani della cittadina emiliana dove la Mezzetti risiede ormai da qualche tempo, dopo aver abitato a lungo a Castel San Pietro Terme. Nata il 23 gennaio 1918 e originaria di Ozzano dell’Emilia, l’anziana ha condiviso il momento di gioia con familiari, ospiti, medici e operatori della struttura. Una platea arricchita dalla presenza del sindaco Matteo Montanari e della vicesindaco Dilva Fava che hanno preso parte al taglio della torta ed al successivo buffet: "E’ stato bello festeggiare insieme questo importante traguardo – ha detto il primo cittadino –. Non capita spesso dire 106...