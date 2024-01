Atti discriminatori | 200 le segnalazioni in quasi tre mesi

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Dallo scorso 7 ottobre al 31 dicembre sono giunte all’osservatorio Oscad 200di, contro le 17 dell’analogo periodo del 2022. Sicuramente il conflitto israelo-palestinese ha determinato eventi di antisemitismo e discriminazione. C’è una diffusa eterogeneità dei comportamenti e ci sono stati solo 9 denunciati, perchè moltissimi degli eventi sono al limite della soglia della rilevanza penale: forse è necessario un intervento culturale diffuso per sensibilizzare sull’antisemitismo”. È quanto ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, alla Commissione parlamentare per il contrasto all’intolleranza, al razzismo ed all’antisemitismo. Il capo della Polizia, Pisani: “Dallo scorso 7 ottobre al 31 dicembre sono giunte all’Oscad 200di...

